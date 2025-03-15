İran Büyükelçisi: Suriye'deki koşullar İsrail rejimi tarafından suistimal edilmiştir

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, medya kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Büyükelçi Habibollahzadeh, Suriye'deki gelişmelerle ilgili soru üzerine, Suriye ile ilgili 3-4 temel politikaları olduğunu söyleyerek, "Bunlardan bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğünün kesinlikle korunması gerekiyor. İkinci üzerinde vurgu yaptığımız konu, Suriye'deki siyasi sürecin üzerindeki vurgu olmuştur. Bu şu anlama geliyor; Suriye'deki tüm etnik ve diğer grupların ve Suriye halkının hakları ve hukuklarına riayet edilmesidir. Suriye halkının istediği her devlet, hangi devlet olursa olsun ve her siyasi düzen, biz onu destekleriz. Buna ek olarak siyonist İsrail rejiminin ister geçmişte, ister yeni dönemde işgal ettiği bütün toprakların özgürleştirilmesi gerekir. Bunlar esasen Suriye politikamızın temelini oluşturan eksenler" dedi.

'İSTİŞARE İÇİNDE OLMAMIZ GEREKİYOR'

Büyükelçi Habibollahzadeh, bu süreçte Suriye'deki gelişmeleri yorumlama hususunda aceleci davranmayacaklarını söyleyerek, "Bekleyeceğiz bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Ne yazık ki Suriye'deki koşullar siyonizm İsrail rejimi tarafından suistimal edilmiştir. Ve oradaki gelişmeler hiç kimsenin ve bizim de beğenmediğimiz bir şekilde şu anda ilerliyor. Suriye halkının iyiliğini hiçbir şekilde düşünmeyen, onların hayatlarını, onların hayrına düşünmeyen bazı taraflar açısından suistimal edilecek koşullar şu anda Suriye'de meydana gelmiştir. Biz İran olarak Suriye'nin yakın bir komşusu olmasak da oradaki güvensizlik Suriye'den Irak'a, Irak'tan İran'a geçer. Dolayısıyla en önemli şey, Suriye'nin güvenliğini korumaktır. Oradaki güvenlik, bölgede Türkiye, Irak, İran için çok önemlidir, bizi etkileyecektir. Bölge koşulları öyle bir şekil almıştır ki her türlü güvensizlik veya güven etkeni hepimizi etkilemektedir. Biz bölgemizdeki tüm halkların, ülkelerin güvenliği, istikrarı için beraber istişare içinde olmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ÜMİT EDİYORUZ Kİ TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ GİDERİLSİN'

Büyükelçi Habibollahzadeh, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin de "Türkiye'nin önceki dönemde Suriye'de bazı güvenlik endişeleri vardı. Ümit ediyoruz ki yeni dönemde o güvenlik endişeleri giderilmiş olsun. Özellikle son birkaç gündür orada cereyan eden olayları göz önünde bulundurarak, biz bu hususta Türkiye'deki değerli kardeşlerimizle devamlı istişare içindeyiz. Umut ediyoruz ki bu gelişmeler en iyi şekilde, herkesin hayrına olacak şekilde sonuçlansın" değerlendirmesinde bulundu.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır