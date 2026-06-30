İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'mutabakat' mesajı: Onlar uyarsa biz de uyarız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD'ye mutabakat zaptı ve olası tehditler üzerinden mesaj verdi. Uzlaşının tek taraflı yürütülemeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Mutabakat karşılıklı bir meseledir. Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz. Akıl dışı söylemlere ve temelsiz tehditlere karşı yaklaşımımız; karar alma süreçlerinde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, eylem zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuzca savunma yapmaktır” ifadelerini kullandı.