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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'mutabakat' mesajı: Onlar uyarsa biz de uyarız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın karşılıklı bir durum olduğuna dikkat çekerek, “Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'mutabakat' mesajı: Onlar uyarsa biz de uyarız
Ufuk Dağ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD'ye mutabakat zaptı ve olası tehditler üzerinden mesaj verdi. Uzlaşının tek taraflı yürütülemeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Mutabakat karşılıklı bir meseledir. Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz. Akıl dışı söylemlere ve temelsiz tehditlere karşı yaklaşımımız; karar alma süreçlerinde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, eylem zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuzca savunma yapmaktır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı ifade
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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Sanki ülkeyi savunuyor canını verecekmiş
Chp li veya solcu birisi olsaydı tutuklandiydi gözünü seveyim senin adalet.
Beklemesen de bir an önce versen keşke.
@voodoo2000 niye chp nin tüm pisliklerini ortaya çıkardığı için mi istiyorsun bunu evlat😉
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