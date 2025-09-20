HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan BM’nin "yaptırım" kararına tepki: "Asla teslim olmayacağız"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın "Snapback" (tetik) mekanizması olarak bilinen Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden devreye sokma kararına değinerek, "Azim, irade ve ilerleme gücüne sahip olanların önü kesilemez. Aşırı talepler karşısında asla teslim olmayacak ve boyun eğmeyeceğiz. Çünkü değişim ve dönüşüm gücüne sahibiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan BM’nin "yaptırım" kararına tepki: "Asla teslim olmayacağız"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2025 Dünya Bilim Olimpiyatları’nda madalya kazanan İranlı gençler için başkent Tahran’da düzenlenen törende konuştu. Pezeşkiyan, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin 2015’te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında "Snapback" (tetik) mekanizması olarak bilinen BM yaptırımlarını yeniden devreye sokma kararına değindi. İran Cumhurbaşkanı, "Dün gece Snapback’i geri getirmek için toplantı yaptılar. Ancak asıl yolu bulan ya da yeni bir yol açan, beyinler ve düşüncelerdir. Hiçbir engel İran’ın ilerlemesini durduramaz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan BM’nin "yaptırım" kararına tepki: "Asla teslim olmayacağız" 1

"TESLİM OLMAYACAĞIZ, BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in geçtiğimiz Haziran ayında hedef aldığı nükleer tesisleri de işaret ederek, "Natanz’ı ya da Fordo’yu vurabilirler ancak unuttukları gerçek, Natanz’ı ve ondan çok daha önemlilerini inşa edenlerin bizim halkımız olduğu ve yine onların inşa edeceğidir. Engelleri aşacağımıza ve kötü niyetlilerin yolumuzu kesemeyeceğine inanmak yeterlidir. Azim, irade ve ilerleme gücüne sahip olan hiç kimsenin önü kesilemez. Aşırı talepler karşısında asla teslim olmayacak ve boyun eğmeyeceğiz. Çünkü değişim ve dönüşüm gücüne sahibiz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan BM’nin "yaptırım" kararına tepki: "Asla teslim olmayacağız" 2

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI REDDEDİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün İran’ın nükleer taahhütlerini teyit eden ve BM yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılmasını öngören karar tasarısını reddetmişti. Oylamada tasarıya Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir destek verirken, İngiltere, Fransa ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 9 ülke karşı oy kullanmış, Guyana ile Güney Kore ise çekimser kalmıştı.

(İHA)

20 Eylül 2025
20 Eylül 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da apartman dairesinden iki kamyon çöp çıktıAdana'da apartman dairesinden iki kamyon çöp çıktı
Başakşehir’de sanayi sitesinde korkutan yangınBaşakşehir’de sanayi sitesinde korkutan yangın
Anahtar Kelimeler:
İran Birleşmiş Milletler (BM)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.