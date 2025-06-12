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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Müzakere edeceğiz ancak zorbalığa boyun eğmeyeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen nükleer müzakereler ve Tahran’a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakere edeceğiz ancak asla zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Bize ‘Nükleer konuda araştırma yapma hakkınız yok’ denmemeli. Nükleer alandaki yasal ve bilimsel haklarımız korunduğu sürece ilerleme mümkündür" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Müzakere edeceğiz ancak zorbalığa boyun eğmeyeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’ın İlam eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette, ABD ile yürütülen nükleer müzakereler ve Tahran’a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, "Müzakere edeceğiz ancak asla zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Bize ‘Nükleer konuda araştırma yapma hakkınız yok’ denmemeli. Nükleer alandaki yasal ve bilimsel haklarımız korunduğu sürece ilerleme mümkündür" dedi.

"ONLAR KİM Kİ BİZE TÜM NÜKLEER ENDÜSTRİMİZİ SÖKMEMİZİ SÖYLÜYORLAR?"

ABD ile yürütülen müzakerelerin, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in belirlediği çerçevede gerçekleştiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu durum, baskıya boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Araştırmalarımızı durdurmayı asla kabul etmeyiz. Nükleer enerji, tıp, tarım ve diğer bilim alanlarında ihtiyaç duyduğumuz maddeleri almak için onların onayını beklememiz istenemez. Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar?" ifadelerini kullandı.

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"FÜZE SAHİBİ OLMADAN ÖNCE HER GÜN SALDIRIYA UĞRUYORDUK"

Bilimsel araştırmalardan asla vazgeçmeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, "Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Karşı çıkarsak İsrail’in bizi bombalayacağıyla tehdit ediyorlar. Oysa bilim insanlarımız ve elitlerimiz füze geliştirdiğinde, Saddam şehirlerimizi vuramaz oldu. Füze sahibi olmadan önce ise her gün saldırıya uğruyorduk" şeklinde konuştu.

"BİZ ONLARIN İÇ İŞLERİNE KARIŞIYOR MUYUZ?"

Nükleer silaha sahip olmamanın kendileri için kesin ve değişmez bir politika olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, "Müzakereleri onurumuzla ve başımız dik şekilde sürdürüyoruz. Tek talebimiz, yasal, bilimsel ve uluslararası haklarımızın tanınması ve başka bir şey istemiyoruz. Ülkemizde her şey mükemmel değil, sorunlarımız var ancak bunları çözmek için anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Bu meseleler ne ABD’lileri ne İngilizleri ne de başkalarını ilgilendirir. Biz onların iç işlerine karışıyor muyuz?" dedi.
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"BİRLİK OLURSAK DÜŞMAN TOPRAKLARIMIZA GÖZ DİKEMEZ"

Pezeşkiyan ayrıca, "Eğer biz aramızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp birlik olursak düşmanlar bu topraklara göz dikemez. Onların amacı aramıza nifak sokmak ve bu durumu fırsata çevirerek bize saldırmaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

11 Haziran 2025
11 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail saldırı
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