İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer bomba üretme peşinde değiliz ve olmayacağız"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer bomba üretme peşinde olmadığını yineledi. Pezeşkiyan, "İran, hiçbir zaman nükleer bomba peşinde olmadı ve olmayacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer bomba üretme peşinde olmadığını yineledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, "Bir kez daha bu oturumda açıkça ifade ediyorum ki İran, hiçbir zaman nükleer bomba peşinde olmadı ve olmayacaktır." dedi.

GAZZE'DE VE BÖLGEDE İŞLEDİĞİ İNSANLIK SUÇLARINA DİKKATİ ÇEKTİ

Söz konusu kararın İran lideri Ali Hamaney'in fetvasına dayandığına işaret eden Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze'de ve bölgede işlediği insanlık suçlarına dikkati çekti.

"HUZURU BOZAN TARAF İSRAİL İKEN, İRAN YAPTIRIMLARA UĞRUYOR"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede huzuru bozan taraf İsrail iken, İran yaptırımlara uğruyor. Bizde bir şiir vardır: 'Günahı Belh'te demirci işledi / Ama Şuşter'de bakırcının boynunu vurdular'. Yani birileri başka bir yerde bölgeyi karıştırıyor ama başkaları yaptırımla cezalandırılıyor."

(AA)

