Van’da hemzemin geçitte ışık arızası trafiği kilitledi

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan hemzemin geçitte yaşanan sinyalizasyon arızası trafiği olumsuz etkilerken, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre arıza, İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Hemzemin geçidin ışıklı uyarı ve bariyer sisteminde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaşandı. Arızanın ardından, tren geçişi olmamasına rağmen ışıkların sürekli kırmızı yanması, bariyerlerin inik kalması ve sirenlerin çalması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Uzun süre bekleyen sürücüler trenin gelmediğini görünce hemzemin geçitten kontrollü geçmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, arızanın giderilmesi için çalışma başlatırken, araçlar kontrollü şekilde geçiş yaptı. Arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından hemzemin geçitte trafik akışı yeniden normale döndü.

Van’da hemzemin geçitte ışık arızası trafiği kilitledi 3Kaynak: İHA

Van
