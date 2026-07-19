İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran Ulusal Sismoloji Merkezi, merkez üssü Huzistan eyaletinin Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 05.55'te kaydedildiğini duyurdu. 8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır