İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Huzistan eyaletinin Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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İran Ulusal Sismoloji Merkezi, merkez üssü Huzistan eyaletinin Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 05.55'te kaydedildiğini duyurdu. 8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından henüz bir açıklama yapılmadı. Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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