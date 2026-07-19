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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Huzistan eyaletinin Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran Ulusal Sismoloji Merkezi, merkez üssü Huzistan eyaletinin Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 05.55'te kaydedildiğini duyurdu. 8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran
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