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Eskişehir'de zincirleme kaza; 2 yaralı

Eskişehir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de zincirleme kaza; 2 yaralı

Eskişehir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Sürücülerden Ç.U.'nun 15 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaza, Eskişehir-Bursa kara yolu İsmail Gaspıralı alt geçidinde meydana geldi. D.D.’nin kullandığı otomobil, Ç.U. idaresindeki otomobil ile M.N. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler D.D. ile Ç.U. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla alt geçide çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle alt geçitteki trafik akışı da durdu.

İki yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede kazaya karışan sürücülerden Ç.U.'nun 15 yaşında ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Sürücü Ç.U. hakkında idari para cezası uygulanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza
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