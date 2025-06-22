İran’da ABD’nin saldırıları protesto edildi: "Teslimiyet yok, ABD ile savaş"

İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine ABD tarafından düzenlenen saldırılar, başkent Tahran’da protesto edildi. İnkılap Meydanı’nda düzenlenen gösteriye İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katıldı. Yüzbinlerce İranlının akın ettiği meydanda ABD ve İsrail’e karşı sloganlar atıldı. Göstericiler, "Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail", "Savaşmayı bilen bir milletiz", "Rehberim (Hamaney) tehlikeye düşerse dünyayı yakarım" ve "Anlaşma yok, teslimiyet yok, ABD ile savaş" sloganları attı.

İran bayraklarının dalgalandığı meydanda protestocular, "ABD’ye ölüm", "İsrail’i pişman edeceğiz", "İran’a saldırı büyük bir hata", "Tabutuna selam ver Amerika" yazılı pankartlar taşıdı.

ÜÇ NÜKLEER TESİSE SALDIRI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran’daki üç nükleer tesis Fordow, Natanz ve İsfahan’a yönelik başarılı bir saldırı gerçekleştirdiklerini" duyurmuş, "Tüm uçaklarımız artık İran hava sahasının dışında. Ana hedef olan Fordow tesisine tam kapasiteyle bomba bırakıldı. Tüm uçaklarımız güvenli şekilde üslerine dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır