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İran'da Aşura Günü için çeşitli noktalarda matem törenleri yapıldı

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1386'ncı yılı nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Aşura törenlerine çok sayıda kişi katıldı.

İran'da Aşura Günü için çeşitli noktalarda matem törenleri yapıldı

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin'in yasını tutmak için İran'ın çeşitli kentlerinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Tahran'da Aşura günü için çeşitli noktalarda matem törenleri yapıldı.

Bu törenlerin en büyüklerinden biri kentin güneyindeki Tahran Büyük Pazarı'nda gerçekleştirildi. Törene katılanlar, ilahiler okuyarak ve "Ya Hüseyin" diye feryat ederek ellerini göğüslerine vurdu.

Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törende öğle namazı kılındı, Kerbela hadisesi canlandırıldı.

İranlıların "Taziye Gösterisi" adını verdikleri orta oyununda, Hazreti Hüseyin'in çadırını temsilen tören alanına kurulan çadır, Hazreti Hüseyin'in düşmanlarını temsil eden oyuncular tarafından ateşe verildi.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Tebriz'deki Aşura törenlerine iştirak etti. Pezeşkiyan, Tebriz İmam Humeyni Camisindeki törene katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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İran aşure aşure günü
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