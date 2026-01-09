HABER

İran'da kaos artıyor! İnternet ülke genelinde kesildi, sokaklar yangın yerine döndü: 42 ölü

İran'da ekonomik sorunlar yüzünden halk, Tahran yönetimine karşı protestolarını genişletiyor. Şimdiye kadar 42 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda 2 bin 277 kişi gözaltına alındı. İran genelinde internet kesintilerinin yaşandığı öğrenilirken İsrail cephesinden protestolara destek mesajı geldi. Protestolarda artan şiddet ve ölü sayısı akıllara ABD cephesinin, 'Protestocular öldürülürse yardıma koşacağız' açıklaması geldi.

İran'da kaos artıyor! İnternet ülke genelinde kesildi, sokaklar yangın yerine döndü: 42 ölü

Komşuda 28 Aralık'ta başlayan rejim karşıtı gösteriler gitgide ciddi bir hal almaya başladı. Döviz rekor değer kaybının tetiklemesi üzerine on binler sokaklara döküldü. Protestolarda artan şiddet sonucu ölü ve yaralı sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 12 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı.

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HRANA, dün 11'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 38'e, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İSRAİL'DEN PROTESTOLARA DESTEK AÇIKLAMASI

İran'da para biriminin rekor düzeyde değer kaybetmesi nedeniyle 28 Aralık'ta başlayan protestolara, İsrail'den destek geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait "IsraelPersian" adlı X hesabından yapılan Farsça paylaşımda, gösterilerin sürdüğü şehirlere atıfta bulunularak, "Kum, Meşhed, Tahran, Dezfulİran'ın tamamı İran halkınındır" ifadeleri kullanıldı.

Hesabın, kitlesel gösterilere ait birçok görüntüyü yeniden paylaşması dikkat çekerken, bir diğer gönderide ise, İran'daki internet kesintisine ait bir grafik ile birlikte "İran halkın internet erişimini kesti. Neden?" mesajının yer aldığı görüldü.

İsrail basını, İsrail hükümetinin İran'daki protestolara karşı kamuoyu önünde tepkisiz kalma tutumunu değiştirdiği yorumunda bulundu.

İRAN'DA NE OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD MÜDAHALE EDECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

