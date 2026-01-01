İran’da kaos! 'Protestocular hükümet binasına saldırdı, asker ateş açtı'

Ekonomik krizle boğuşan İran’da protestolar yayılırken, 21 eyalette bir günlük resmi kapanma ilan edildi. Göstericilerin “Hamaney’e ölüm” sloganları attığı eylemlerde güvenlik güçlerinin kalabalıklara ateş açtığı öne sürüldü. Hükümet kararıyla çok sayıda ilde iş yerleri, üniversiteler ve kamu kurumları kapatıldı.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre başkent Tahran, Şiraz, İsfahan ve Kirmanşah başta olmak üzere birçok kentte protestocular ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Görüntülerde protestocuların sokaklarda "Diktatöre ölüm", "Hamaney'e ölüm" ve "Yazıklar olsun" gibi rejim karşıtı sloganlar attığı görüldü. Öte yandan gösteriler sırasında bazı protestocuların polise Molotof kokteyliyle saldırdığı sosyal medyadaki görüntülere yansıdı. Atılan Molotoflardan birinin bir güvenlik görevlisine isabet etmesi sonucu görevlinin alevler içinde kaldığı görüldü.

EN SERT GÖRÜNTÜLER FESA'DAN GELDİ

Ülkenin güneyindeki Fesa kentinde protestoların çok daha sert geçtiği bildirildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde protestocuların hükümet binasının kapılarına taş fırlattığı, kapıları sarsarak açmaya çalıştığı görüldü.

Muhalif grupların açıklamasına göre protestocular valilik binasına girdi. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, bunun üzerine Devrim Muhafızları mensuplarının kalabalığa ateş açtığını öne sürdü.

Kent üzerinden askeri helikopterlerin uçtuğu iddia edildi.

Batıdaki Kirmanşah'ta ise çarşı esnafının güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği ve "Onursuz, onursuz" sloganları attığı görüldü.

21 EYALETTE KAPANMA

İran'ın 31 eyaletinin Tahran dahil 21'inde bir günlük resmi kapanma ilan edildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kısa süre önce Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin'in görevden ayrılmasının ardından eski Ekonomi Bakanı Abdülnasır Hemmati'yi başkan olarak atadı.

Ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, bu görevin "son derece zor ve karmaşık" olduğunu belirterek Hemmati'nin yoğun baskı ve eleştirilerle karşılaşabileceğini kabul etti. (Kaynak: Nefes)