İran'da korkunç bilanço! İlk kez açıkladılar: Can kaybı 5 bini geçti

İran'da devam eden rejim karşıtı protestolarda ölü sayısı her geçen gün artıyor. Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülke genelindeki protestolarda yaklaşık 500’ü güvenlik gücü olmak üzere en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde can kaybı arttı. Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülke genelindeki protestolarda yaklaşık 500’ü güvenlik gücü olmak üzere en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkili, "teröristlerin ve silahlı isyancıların" protestolarda masum İranlıları öldürdüğünü iddia etti.
TUTUKLI SAYISI 24 BİNİ GEÇTİ

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısını en az 3 bin 308 olarak açıklamış, hayatını kaybedenlerin 22’sinin çocuk, 166'sının güvenlik gücü olduğunu belirtmişti. HRA, gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının da 24 bin 266’ya ulaştığı bilgisini paylaşmıştı.
GÖSTERİLER 28 ARALIK'TA BAŞLAMIŞTI

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.
İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 266 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'da gösteriler birkaç gündür sona ermiş durumda. Ölü ve gözaltı sayısındaki artışın, HRANA'ya ulaşan rakamların teyit edilme sürecinden kaynaklandığı belirtiliyor.

