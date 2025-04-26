İran’da limanda şiddetli patlama: 200’den fazla yaralı var…

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama sonucunda yaralananların sayısının 281'e yükseldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan Acil Durum Kurumu Sözcüsü Hüseyin Kasımi, Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısının 281'e çıktığını açıkladı.

Muhtemel can kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Patlamadan sonra meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını açıkladı.

Olayın, limandaki kimyasalların bulunduğu konteynerlerin patlamasıyla meydana geldiği düşünülüyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda daha önce 115 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor ancak ülke medyasına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, patlamanın limanda sülfürün bulunduğu alanda meydana geldiğini söyledi.

İran medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır