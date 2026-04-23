İran'da mahsur kalan THY uçağı yurda döndü

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta başlayan hava saldırıları nedeniyle, İran hava sahasını kapatmışıyla bazı uçaklar mahsur kalmıştı. Tahran'da mahsur kalan THY’ye ait TC-JZG tescilli Boeing 737-8F2 tipi yolcu uçağı İran yerel saatiyle 14.14'te kalkış yaptı.
TK6895 sefer sayısıyla uçuşunu gerçekleştiren THY uçağı, 3 saat 37 dakikalık uçuş süresinin ardından Türkiye saatiyle 17.21'de İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. 55 gün boyunca uçuş gerçekleştirmeyen uçağın İstanbul seferi öncesi tüm teknik bakımlarının yapıldığı öğrenildi.
