HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İran'da mahsur kalan THY uçağı yurda döndü

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik hava saldırılarıyla birlikte İran'ın hava sahasını kapatmasının ardından Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı’nda mahsur kalan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, 55 gün sonra İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta başlayan hava saldırıları nedeniyle, İran hava sahasını kapatmışıyla bazı uçaklar mahsur kalmıştı. Tahran'da mahsur kalan THY’ye ait TC-JZG tescilli Boeing 737-8F2 tipi yolcu uçağı İran yerel saatiyle 14.14'te kalkış yaptı.

THY UÇAĞI İRAN'DA MAHSUR KALMIŞTI: TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

TK6895 sefer sayısıyla uçuşunu gerçekleştiren THY uçağı, 3 saat 37 dakikalık uçuş süresinin ardından Türkiye saatiyle 17.21'de İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. 55 gün boyunca uçuş gerçekleştirmeyen uçağın İstanbul seferi öncesi tüm teknik bakımlarının yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.