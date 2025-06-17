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İran'da Mossad avına çıktılar! Görürseniz 'ihbar' edin: Maske, gözlük, büyük çanta...

İsrail'in özellikle komuta kademesine yönelik nokta atışı saldırıyla büyük darbe alan İran'da 'Mossad' alarmı yaşanıyor. Saldırıların başladığı cuma gününden bu yana İran’da İsrail için casusluk yaptığı iddiasıyla 30’a yakın kişi gözaltına alınırken; halka “maskeli, şapkalı insanlara dikkat edin” uyarısı yapıldığı öğrenildi.

İran'da Mossad avına çıktılar! Görürseniz 'ihbar' edin: Maske, gözlük, büyük çanta...
Devrim Karadağ

İsrail’in saldırısıyla başlayan İsrail-İran savaşı beşinci gününde devam ederken, komuta kademesine yönelik suikastlarla büyük darbe alan İran’da çok sayıda kişinin “İsrail için casusluk” yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

İDAM EDİLİYORLAR

NTV'nin CNN International’ın aktardığına göre, İsrail’in saldırılarının başladığı cuma gününden bu yana başkent Tahran’da 28 kişi “İsrail adına casusluk yaptıkları” şüphesiyle gözaltına alındı ya da kendilerine bu suçlama yöneltildi. İran dün de 2023 yılında gözaltına alınıp tutuklanan bir kişinin aynı suçlamayla idam edildiğini açıkladı.

İran’da ayrıca, İsfahan’da 60 kişi de dahil olmak üzere onlarca kişinin “Siyonist rejime destek için” çevrimiçi platformlarda yazılar paylaştıkları ve bunu yaparak “toplumun psikolojik güvenliğini” bozdukları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

'İHA ÜSSÜ' SONRASI OPERASYONLAR BAŞLADI

İran’daki söz konusu gözaltı ve suçlama dalgası, İsrail’in dış istihbarat örgütü Mossad’ın ülkeye insansız hava araçları (İHA) sokarak bir İHA üssü kurduğunun ve hava saldırılarının öncesinde ve saldırılar sırasında ülke içinde "operasyonlar" düzenlediğinin ortaya çıkmasının ardından yaşandı.

MASKE, GÖZLÜK, PİKAP ARAÇ, BÜYÜK ÇANTA…

İran İstihbarat Bakanlığı da bu bağlamda halktan “şüpheli faaliyetleri ihbar etmesini” istedi ve “işbirlikçilerin nasıl tespit edileceğine dair” bilgiler paylaştı. Buna göre, bakanlıktan yapılan bir açıklamada, halktan “maske ya da gözlük takan, pikap araç kullanan, büyük çantalar taşıyan ya da askeri, endüstriyel alanlar ile meskun mahallerde görüntü kaydı alan yabancılara” dikkat etmesi istendi.

"SIK SIK KURYELERDEN PAKET TESLİM ALIYORLAR"

İran güvenlik makamlarına yakın olduğu ifade edilen Nour News haber sitesinin yayınladığı bir posterde de “gece dahi maske, şapka ve güneş gözlüğü takan” kişiler ve “sık sık kuryelerden paket teslim alan” insanlardan şüphelenilebileceğine işaret edildi.

“EVLERİN İÇİNDEN OLAĞAN DIŞI SESLER GELİYORSA İHBAR EDİN”

Söz konusu posterde ayrıca insanlardan “evlerin içinden gelen bağırma, metal ekipman ya da sürekli vurma veya çarpma sesi” gibi “olağan dışı sesler” konusunda ihbarda bulunması istendi.

İran devlet basınında paylaşılan ve polisin yayınladığı ifade edilen bir başka posterde ise ev sahiplerinden evlerini yakın zaman önce kiraya vermiş olmaları halinde durumu polise ihbar etmeleri talep edildi.

Ülkedeki gazeteciler de CNN’e yaptıkları açıklamada, sokakta fotoğraf çekmelerinin yasak olduğunu aktardı.

İran basınına yansıyan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic güçleri de gece devriyelerini artırdı.

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmet Rıza Radan, pazartesi günü paylaştığı video mesajında “hainlere” ortaya çıkma çağrısı yaptı, “düşman tarafından kandırıldıklarını fark eden” kişilerin “daha yumuşak bir muamele” ile karşılanabileceğine işaret etti. Radan, bu kişilerin “İran tarafından onurlandırılacağını” da sözlerine ekledi.

İran Yargı Erki de dün yaptığı açıklamada İsrail ile işbirliği yapan kişilerin hızla yakalanıp yargılanması ve cezalandırılması çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Mossad
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