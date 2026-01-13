HABER

  Dünya

İran'da sular durulmuyor! Ölü sayısı 2 bine yükseldi iddiası

İran'da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar sürüyor. Hükümete karşı süren eylemlerde protestocular ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelirken, tedirgin eden haberler de gelmeye devam ediyor. İran'da şimdiye kadar 2 bin kişinin öldüğü iddia edildi.

İran'da sular durulmuyor! Ölü sayısı 2 bine yükseldi iddiası
Melih Kadir Yılmaz

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolar sürüyor. Hayat pahalılığı nedeniyle birçok protestocu sokaklara dökülürken, başlayan protesto gösterileri hala devam ediyor.

İran da sular durulmuyor! Ölü sayısı 2 bine yükseldi iddiası 1

HÜKÜMET DESTEKÇİLERİ DE SOKAĞA DÖKÜLMÜŞTÜ

Hükümet karşıtlarının sokağa dökülmesinin ardından İranlı yetkililer hükümet destekçilerine çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı sonrası hükümeti destekleyenler de sokaklara döküldü.

İran da sular durulmuyor! Ölü sayısı 2 bine yükseldi iddiası 2

İRANLI YETKİLİ İNGİLİZ BASININA KONUŞTU! ÖLÜ SAYISI 2 BİN

Gerilimin tırmandığı İran'da sular durulmuyor. Reuters'ın haberine göre İranlı bir yetkili 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda 2 bin kişinin öldüğünü söyledi.

Bahsi geçen yetkili, sivillerin ve güvenlik personelinin ölümünden "teröristleri" sorumlu tuttu.

