HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da 'Türkçe' krizi! Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan neye uğradığını şaşırdı: "İki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz"

İran'da 'Türkçe' krizi! Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan neye uğradığını şaşırdı: "İki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz"

17.02.2025 11:08
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
17.02.2025 11:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz'de katıldığı bir programda ünlü Tebrizli şair Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya selam" şiirini okumak istedi. Şiiri okumaya devam ettiği sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyardığı görüldü. Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki "Haydar Baba'ya selam" şiirini okudu.

76

TÜRKÇE KONUŞMASINA KARŞI ÇIKILDIĞINI SÖYLEDİ

Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını söyledi.

32

"İKİ TÜRKÇE ŞİİR OKUMAKTAN SORUN ÇIKMAZ"

Pezeşkiyan daha sonra şu dizeleri okumaya başladı:

"Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / Görenmesek helal edin bizleri."
Şiiri okumaya devam ettiği sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyardığı görüldü. Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek güldü.

SALONDAKİLERDEN ALKIŞ ALDI

Bunun üzerine salonda bulunanlar Pezeşkiyan'ı alkışladı. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini okumuştu. Şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okuyan Ahmedinejad'a Tebrizliler de eşlik etmişti.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon! 17 doktor yakalandı

İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon! 17 doktor yakalandı

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

Nihat Kahveci'den sürpriz tahmin! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu söyledi

Nihat Kahveci'den sürpriz tahmin! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu söyledi

Yıllarca babası bildiği kişi öz babasının katili çıktı! 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

Yıllarca babası bildiği kişi öz babasının katili çıktı! 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

İran'da 'Türkçe' krizi! Pezeşkiyan neye uğradığını şaşırdı

İran'da 'Türkçe' krizi! Pezeşkiyan neye uğradığını şaşırdı

Ayasofya Camii'nin yanı başında olup bitenler hayret ettirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında olup bitenler hayret ettirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.