İran'daki savaş için TBMM özel oturumla toplandı! Kurtulmuş: "Bugün yaşananlar geçici bir kriz değil"

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin TBMM Genel Kurul oturumu başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönettiği oturumda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milletvekillerini bilgilendirecek.
"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNİN AKAMETE UĞRATILMASINA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"
Oturumun başlangıcında konuşma gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şunları kaydetti:
- Bugün yaşanan gelişmeler geçici bir kriz olarak değerlendirilemez. Uluslararası sistem çözülme sürecine girmiştir.
- Barış için en ileri çabayı gösterirken güvenliğimiz, sınırlarımızın emniyeti ve milletimizin huzuru konusunda tereddüt göstermeyecek kudrete, iradeye, dirayete ve tecrübeye sahibiz. Burada özellikle ifade etmek isterim ki; bölgemizde yaşanan her sarsıntının terör örgütleri ve vekalet unsurları eliyle yeni bir istikrarsızlık zeminine dönüştürülmesine ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin akamete uğratılmasına da asla müsaade edilmeyecektir.
"ATEŞİN BÜYÜMESİ ONU UZAKTAN İZLEYENLERİ DE BİR GÜN İÇİNE ÇEKER"
- Komşuluk ve kardeşlik hukukuna zarar verecek ve bölgedeki halklar arasına güvensizlik duvarları örecek yanlış hesabın parçası olmayacağımız gibi böyle hesaplara kayıtsız kalmayacağımızı da açıkça ifade etmek istiyorum. Dostluğun kıymetini bilen fakat milli güvenlik hassasiyetini ve egemenlik haklarını da aynı açıklıkla koruyan bir çizgiyi savunuyoruz.
- Ülkemiz bölgesel hadiseleri güç bakımından değil, insani, hukuki ve siyasi sonuçları itibariyle gündeme almaktadır. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla ilkeli, serinkanlı, sonuç almaya dönük ve hakkaniyeti esas alan diplomasi anlayışıyla hareket etmektedir.
- Savaşın ABD dahil ciddi maliyet kaygıları, toplumsal tereddütler ve siyasi tartışmalar çoktan başlamıştır. Ateşin büyümesi onu uzaktan izleyenleri de bir gün içine çeker. Bu sebeple saldırıların derhal durdurulması ve çatışmanın daha geniş bir felakete dönüşmesinin engellenmesi bugün herkes için bir zorunluluktur.
