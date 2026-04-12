İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti: "Ağır şekilde cezalandırılır"

İran, askeri gemilerin herhangi bir amaçla Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının ateşkes ihlali kabul edileceğini bildirdi. Açıklamada, "Herhangi bir askeri gemi, ateşkes ihlali kabul edilecek ve ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadeleri kullanıldı. ABD donanması geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'na ilişkin ifadeleri üzerine yazılı açıklama (59 numaralı bildiri) yaptı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran’ın kontrolü altında bulunduğu ve "belirli düzenlemelere uygun olarak sivil gemilerin zararsız geçişine açık olduğu" belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir gerekçe veya bahane ile Hürmüz Boğazı'na yaklaşmayı amaçlayan herhangi bir askeri gemi, ateşkes ihlali kabul edilecek ve ağır şekilde cezalandırılacaktır."

ABD MAYIN TEMİZLEME GÖREVİNE BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.

ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verilmişti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddialarını yalanlamış, boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

