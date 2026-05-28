HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ayı, arı kovanlarına zarar verdi

Malatya’da arı kovanlarına zarar veren ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ayı, arı kovanlarına zarar verdi

Olay, gece saatlerinde Hekimhan ilçesi Kocaözü Kesikköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Türker’e ait arı kovanlarının bulunduğu alana gece saatlerinde gelen ayı, kovanlara zarar verdi. Sabah saatlerinde kovanlarının dağıldığını gören Türker, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden olayın ayı saldırısı sonucu meydana geldiğini belirledi.
Görüntülerde ayının kovanların bulunduğu alana gelerek dolaştığı, saldırı sonrası bazı kovanlarda hasar oluştuğu görüldü.

Ayı, arı kovanlarına zarar verdi 1

Ayı, arı kovanlarına zarar verdi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Domuzlar yerleşim yerine inerek yiyecek aradıDomuzlar yerleşim yerine inerek yiyecek aradı
Düzce’de bayramın ilk günü 154 acemi kasap hastanelere koştuDüzce’de bayramın ilk günü 154 acemi kasap hastanelere koştu

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.