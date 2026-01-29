HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan ABD'ye rest! 'Savaşa hazırız' mesajı gözler bölgede

ABD ile İran arasında son dönemde karşılıklı açıklamalarla tansiyon tavan yaptı. Uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün bölgeye intikal etmesinin ardından Trump, İran'ı açık açık tehdit ederek, "Zaman daralıyor. Bir sonraki saldırı daha kötü olacak. Buna izin vermeyin" demişti. 'Trump'ın bir savaş başlatabileceğini ancak kontrol edemeyeceğini' belirten İran'dan ise ABD'nin 'anlaşma' çağrılarına yanıt geldi.

İran'dan ABD'ye rest! 'Savaşa hazırız' mesajı gözler bölgede

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer silahlar konusunda anlaşma yapmak istiyor. İran ise anlaşmanın eşitlikçi bir zeminde tasarlanmayacağını düşündüğü için iki ülke arasındaki ilişkiler gitgide gerginleşti. Washington cephesi bölgeye uçak gemisini yollarken Trump'tan neredeyse her gün İran'a yeni tehditler gelmeye devam ediyor. İran ise bu tehditlere aynı perdeden yanıt vermekten çekinmiyor. Son olarak dün Trump'ın 'anlaşma' açıklamalarına İran'dan yanıt geldi.

İran dan ABD ye rest! Savaşa hazırız mesajı gözler bölgede 1

"ŞİDDETLE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR"

Bunun, başında Abraham Lincoln büyük uçak gemisi olan ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret eden Trump, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, İran'a hızla masaya oturması, "adil, eşit ve herkes için iyi bir anlaşma için görüşmesi" çağrısında bulunarak, bu anlaşma kapsamında nükleer silah olmayacağını vurgulamıştı.

İran dan ABD ye rest! Savaşa hazırız mesajı gözler bölgede 2

'İRAN GÜÇLÜ KARŞILIK VERMEYE HAZIR'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma mesajına yanıt verdi. Arakçi, İran'ın her zaman karşılıklı yarar sağlayan, adil ve eşitlikçi bir nükleer anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu anlaşma eşitlik temelinde, baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini garanti eden bir anlaşma olmalı” ifadelerini kullandı.

İran'ın güvenlik doktrininde kitle imha silahlarına yer olmadığını ve bu tür silahları edinmeye asla çalışmadıklarını kaydeden Arakçi, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü karşılık vermeye hazır olduklarını da bildirdi.

İran dan ABD ye rest! Savaşa hazırız mesajı gözler bölgede 3

İRAN: "SAVAŞ BAŞLATABİLİR ANCAK SONUNU KONTROL EDEMEZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerikan haber kanalı CNN’e verdiği röportajda son dönemde yeniden tansiyonun yükseldiği ABD ile ilişkilere değindi. Galibaf, "Uluslararası düzenlemeler çerçevesinde bir anlaşmaya varmak için samimi görüşmeler yapılırsa, olur. Ancak, Ama ABD Başkanı bu tür görüşmelerin peşinde değil. O sadece kendi iradesini başkalarına dayatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

İran dan ABD ye rest! Savaşa hazırız mesajı gözler bölgede 4

"Bana göre, Trump gerçekten dürüstse, barış arayışındaysa ve Nobel Barış Ödülü’nü almak istiyorsa, gerçek barışa doğru ilerlemeli, ilk icraatı savaş kışkırtıcılarından ve İran’ın boyun eğmesini isteyenlerden arınmak kurtulmak olmalıdır" diyen Galibaf, "Belki de Trump bir savaş başlatabilir ancak sonunu kontrol edemez. Evlerinden binlerce kilometre uzakta konuşlandırdığı binlerce ABD askeri zarar görecek, ki u iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
11 cihazdaki sorunları çözen yeni güncelleme!11 cihazdaki sorunları çözen yeni güncelleme!
FC 27'de futbol sahasının dışına çıkılabilecekFC 27'de futbol sahasının dışına çıkılabilecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.