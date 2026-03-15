Mardin'de uyuşturucu operasyonu! 4 şüpheli yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan iki araçta yapılan aramalarda, 1000 uyuşturucu hap, 884 gram skunk ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve geleceğini hedef alan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz sahadayız. Kararlılığımızdan, mücadelemizden ve sorumluluğumuzdan asla geri adım atmayacağız." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

