HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

ABD, gece yarısı İran'ı vurdu. Tüm dünya bundan sonra yaşanacakları beklerken hem ABD'den hem İran'dan Trump'a tepkiler yükseldi. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada ise her ABD vatandaşı ve askerinin meşru hedef olduğu belirtilirken, "Siz başlattınız biz bitireceğiz" açıklaması yapıldı. Öte yandan İran yeni bir füze saldırısı başlattı.

Orta Doğu yine uzun süre konuşulacak bir güne sahne oldu. ABD, İran'a ait 3 nükleer tesisi gece saatlerinde vurdu. İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederken hem ABD'den hem İran'dan Trump'a tepkiler yükseldi.

füze

İRAN'DAN AÇIK TEHDİT

Saldırının ardından İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Bundan sonra bölgedeki her Amerikan vatandaşı ve askeri meşru hedef olacak. Trump, 40.000 ila 50.000 Amerikan askerinin tabutlarını teslim almayı seçti. Siz başlattınız, biz bitireceğiz.” denildi.

füze2

İRAN HEMEN SALDIRI BAŞLATTI

ABD'nin de İran savaşına dahil olmasının ardından İran İsrail'e yeni bir saldırı başlattı. İran İsrail'e yeni füzeler fırlattı. Ateşlenen füzeler Kudüs semalarında görüntülendi.

İSRAİL HASARI AÇIKLADI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçası isabeti nedeniyle 10 ihbar aldıklarını açıkladı.

İran'ın İsrail'in merkezine ve kuzeyine yönelik başlattığı saldırı sebebiyle ülke genelindeki alarmların devreye girmesinin ardından fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bir kısmının engellenemediği ve bazı noktalara isabet ettiği belirtildi.

thumbs_b_c_092bd1a75336f1cc6ee2440cb8422d89

Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa kentindeki isabetin ardından bölgede ağır hasar oluştuğunu, ilk belirlemelere göre en az 11 kişinin yaralandığını ve isabet alan bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerden bazılarının açık alana düştüğünü, Hayfa'nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde Dan Gush'da da hasar oluştuğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sığınaklardan çıkılabileceği ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarda ülke genelinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı! İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı!
Son dakika ! ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu... Trump'tan meydan okuyan açıklama: Ya barış ya büyük saldırıSon dakika ! ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu... Trump'tan meydan okuyan açıklama: Ya barış ya büyük saldırı

Anahtar Kelimeler:
İran savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Altından çıkan ona dönüyor! Kâr düşünce...' Akın ettiler

'Altından çıkan ona dönüyor! Kâr düşünce...' Akın ettiler

Fatih Altaylı gözaltına alındı! Defne Samyeli isyan etti

Fatih Altaylı gözaltına alındı! Defne Samyeli isyan etti

Son dakika ! ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu... Trump'tan meydan okuyan açıklama: Ya barış ya büyük saldırı

Son dakika ! ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu... Trump'tan meydan okuyan açıklama: Ya barış ya büyük saldırı

İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı!

İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı!

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı! O sözleri yüzünden mi harekete geçildi?

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı! O sözleri yüzünden mi harekete geçildi?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.