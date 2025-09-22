İran'dan açıklama geldi! "Devreye girerse karşılık vereceğiz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentine geldi. Arakçi, yaptığı açıklamada İran’ın nükleer programı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği, tetik mekanizması (snapback) süreci ve Avrupa ülkeleriyle yürütülecek diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, BM Genel Kurulu’na İran’ın tutumunu açıklamak ve halkının haklarını savunmak için katıldıklarını söyleyerek, "Bu yılki Genel Kurul, siyonist rejim ve ABD’nin saldırılarının ardından yapılıyor. Toplantıyı önemli yapan ise, İran halkının haklı tutumunu ve 12 günlük direnişini dünyaya anlatmak, nükleer programın barışçıl niteliğini ve İran’ın barış yanlısı ama gerektiğinde güçlü şekilde kendini savunabileceğini göstermek" dedi.

"TETİK MEKANİZMASI SÜRECİNİ ELE ALACAĞIZ"

New York’ta yoğun bir diplomasi trafiği yürüteceğini ifade eden Arakçi, "Bugün birçok ikili görüşme ve toplantım olacak. Bunlardan biri Davos toplantısı, diğeri ise UAEA Başkanı Rafael Grossi ile yapacağım görüşmedir. Bu görüşmede İran’ın nükleer programının son durumu, İran ile Ajans arasındaki iş birliği anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi’nde gündemde olan tetik mekanizması sürecini ele alacağız. Ayrıca İngiltere, Almanya ve Fransa ile görüşme önerildi. Bu süreci snapback konusunda son istişareler için uygun bir fırsat olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"DEVREYE GİRERSE KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran’ın UAEA ile yaptığı anlaşmaya değinen Arakçi, "Snapback’in uygulanması halinde anlaşma da geçerliliğini yitirir. Anlaşma saldırı sonrasında ortaya çıkan şartlarda yapıldı. Bu sebeple eğer snapback devreye girerse yeni koşullarla karşı karşıya kalırız ve böyle bir durumda İran karşılık verecektir" dedi.

Avrupalı mevkidaşlarıyla da görüşeceğini söyleyen Arakçi, bunun karşı tarafın iş birliğini mi yoksa karşıtlığı mı seçeceğine karar vermesi gereken bir dönem olduğunu belirtti. Arakçi, "İran’ı farklı zamanlarda sınadılar ve artık bizim baskı ve tehdide değil, saygı ve onur diline karşılık vereceğimizi biliyorlar. Eğer bir çözüm varsa o da yalnızca diplomatik çözümdür" dedi.

Mevcut durumun ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden kaynaklandığını söyleyen Arakçi, "İran, diplomasiyi tercih eden bir ülke olduğunu birçok kez kanıtlamıştır. Her zaman diplomatik çözüme hazır olduğumuzu belirttik ancak bu çözüm İran halkının çıkarlarını ve güvenlik kaygılarımızı güvence altına almalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

