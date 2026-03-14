İran’dan BAE’deki limanlar için tahliye uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan Khalifa Limanı, Dubai’deki Cebel Ali Limanı ve Fujairah Limanı yakınlarında yaşayan halk için, gelecek saatlerde düzenlenebilecek muhtemel saldırılar nedeniyle tahliye uyarısında bulunuldu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi ve Dubai kentindeki limanlar için tahliye uyarıları yayımladı.

LİMANLAR İÇİN TAHLİYE UYARISI

Açıklamada, başkent Abu Dabi’deki Khalifa Limanı, Dubai’deki Jebel Ali Limanı ve Fujairah Limanı yakınlarındaki sivil halka ve liman çalışanlarına derhal bölgeyi terk etme çağrısında bulunuldu. Söz konusu bölgelerin sivil yerleşim yerleri yakınlarında bulunan ABD askeri varlığı nedeniyle meşru hedefler haline geldiği ve gelecek saatlerde hedef alınabileceği belirtildi. Uyarı metnine eşlik eden görselde, hedef alınabileceği belirtilen limanlara ilişkin harita detayları da paylaşıldı.

DMO SÖZCÜSÜ ZÜLFİKARİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari daha önce yaptığı açıklamada, "ABD’nin saldırgan ordusu, bölgede askeri üslerinin yıkıma uğramasının ardından BAE'de bulunan limanlar, iskeleler ve saklandıkları yerleri kullanarak İran’a ait Ebu Musa Adası ile Hark Adası’nın bir bölümünü füzelerle hedef almıştır. İran, BAE'nin bazı şehirlerindeki ABD askerlerinin bulunduğu limanlar, iskeleler ve sığınaklardaki ABD düşman füzelerinin fırlatıldığı noktaları hedef alarak ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmayı meşru hakkı olarak görmektedir. BAE’de yaşayan Müslüman halktan ve yerleşim merkezlerinden, zarar görmemeleri için limanlar, iskeleler ve ABD askerlerinin saklandığı noktaları boşaltmalarını istiyoruz" demişti.

Kaynak: İHA

