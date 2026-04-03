ABD basını duyurdu! İran ikinci ABD uçağını düşürdü ardından görüntüleri paylaştı

ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta İran Devlet Televizyonu Tasnim, ABD'e ait savaş uçaklarından birinin İran'da düşürüldüğünü ve pilotun ejeksiyon kullanarak kendisini fırlattığını belirtti. İran medyası arama çalışmalarına katılan 2 ABD helikopterinin de düşürüldüğünü aktardı. Öte yandan ABD basını, düşürülen F-15 ile birlikte aynı saatlerde ikinci bir ABD savaş uçağının Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü ifade etti. İran, ABD'ye ait A-10 savaş uçağını düşürdüğü görüntüleri paylaştı.

Doğukan Akbayır

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta savaşın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. İran Devlet Televizyonu Tasnim Haber Ajansı, İran'ın orta kesiminde ABD'ye ait bir F-15 uçağının düşürüldüğünü aktardı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İslam Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada:

"ABD'nin son teknoloji F-35 savaş uçaklarından ikincisi, İran'ın orta kesimindeki hava sahasında IDMO Hava Uzay Kuvvetleri'nin geliştirdiği yeni nesil gelişmiş hava savunma sistemi tarafından imha edildi. Söz konusu savaş uçağı, Lakenhit Filosu'na aittir.

İlgili savaş uçağı tamamen imha edilerek düşürülmüştür. Son on iki saat içerisinde, IDMO hava savunması tarafından etkisiz hale getirilen ikinci savaş uçağıdır ve uçağın parçalanarak yok olması nedeniyle pilotun akıbeti hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır."

İRAN O GÖRÜNÜTLERİ PAYLAŞTI

İran, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait A-10 savaş uçağını düşürdüğü görüntüleri paylaştı.

ABD OLAYI DOĞRULADI

ABD'li bir yetkili, İran'ın ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüğünü ve ABD ordusunun pilot için arama-kurtarma çalışmaları başlattığını teyit etti.

2 HELİKOPTER DE DÜŞÜRÜLDÜ

Olayın ardından ABD arama kurtarma operasyonu başlattı. İran medyası çalışmalara katılan 2 ABD helikopterinin de düşürüldüğü aktarıldı.

BİR PİLOT KURTARILDI

ABD medyasına göre, İran'da düşürüldüğü belirtilen ABD'ye ait savaş uçağındaki iki pilottan birinin kurtarıldığı yönündeki haberler yetkililerce doğrulandı.

İKİNCİ ABD UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

ABD basını, düşürülen F-15 ile birlikte aynı saatlerde ikinci bir ABD savaş uçağının Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü ifade etti. A-10 Warthog pilotunun güvenli bir şekilde kurtarıldığı aktarıdı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Trump, düşürülen ABD uçağının İran görüşmelerini etkilemeyeceğini söyledi:

"Hayır, kesinlikle etkilemeyecek... savaş halindeyiz."

benim tahminim pilotları İran bulursa canları garantide .Amerika bulursa olduğu yerde katleder bütün dünyaya lanse eder savaşın seviyesi rezaletle biter .
kimmiş kağıttan kaplan
gösterilen parçalarda europe yazısı var????
