İran’dan dünyaya çağrı: "Harekete geçin, yarın çok geç olacak"

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da elektrik santralleri ve köprüleri hedef alacağına ilişkin sözlerine tepki gösterilerek, "Uluslararası toplum ve tüm devletlerin, bu tür ağır savaş suçlarını önleme yönünde hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Harekete geçmelidirler. Yarın çok geç olacaktır" denildi.

İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına tepki gösterildi. Paylaşımda, Trump’ın "Salı günü Elektrik Santrali Günü ve Köprü Günü olacak. Hepsi bir arada, daha önce benzeri görülmemiş olacak" sözleri hatırlatılarak, "ABD Başkanı bir kez daha İran’da sivillerin hayatta kalması için hayati öneme sahip altyapıyı yok etmekle açıkça tehdit etmektedir. Birleşmiş Milletler’in vicdanı yaşıyor olsaydı, savaş yanlısı ABD Başkanının sivil altyapıyı hedef alma yönündeki açık ve pervasız tehdidi karşısında sessiz kalmazdı" ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI

Açıklamada ayrıca, Trump’ın bölgeyi "sonsuz bir savaşa sürüklemek istediği" belirtilerek, "Bu, sivilleri terörize etmeye yönelik doğrudan ve açık bir kışkırtma ve savaş suçu işleme niyetinin somut bir kanıtıdır. Uluslararası toplum ve tüm devletlerin, bu tür ağır savaş suçlarını önleme yönünde hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Harekete geçmelidirler. Yarın çok geç olacaktır" ifadeleri kullanıldı

TRUMP’TAN İRAN’A AÇIK TEHDİT

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran’a verdiği süreye değinerek, "Salı günü İran’da elektrik santrali ve köprü günü olacak. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!
İran'a peş peşe saldırılar! Savaşta 38. gün: ABD'ye ait LHA7 gemisi geri çekildiİran'a peş peşe saldırılar! Savaşta 38. gün: ABD'ye ait LHA7 gemisi geri çekildi

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

