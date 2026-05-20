Zeytinburnu Belediyesi'nden 'karne' hediyesi: Çanakkale kampı!

Çanakkale’de düzenlenecek Doğa ve Tarih Yaz Gençlik Kampı başvuruları devam ediyor. Lise öğrencilerine yönelik kamp; deniz, gezi, spor ve kültürel etkinliklerle 5 gece 6 gün sürecek programlar sunacak.

Çanakkale’de düzenlenecek 2026 Doğa ve Tarih Yaz Gençlik Kampı için başvurular 4 Mayıs itibarıyla alınmaya başlandı. Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından organize edilen program, lise öğrencilerine yaz döneminde sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir tatil imkânı sunmayı hedefliyor.

Kamp kapsamında öğrenciler, deniz ve havuz aktivitelerinin yanı sıra konser, gezi, drama çalışmaları, söyleşiler ve çeşitli spor etkinliklerine katılabilecek. Programda ayrıca akıl ve zekâ oyunları ile el sanatları atölyeleri de yer alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Kampa Zeytinburnu’nda ikamet eden veya eğitim gören lise hazırlık ve 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri başvurabilecek. Adayların 2025-2026 eğitim yılının ikinci döneminde tüm derslerden başarılı olması ve yıl sonu ortalamasının en az 60 olması gerekiyor. Ayrıca son iki yıl içinde yaz kampına katılmamış olmak da şartlar arasında yer alıyor.

KAMP 5 GECE 6 GÜN SÜRECEK

Her kamp dönemi 5 gece 6 gün olarak planlanırken, her grup için 80 asil ve 40 yedek öğrenci belirlenecek. Katılımcıların seçimi yıl sonu başarı ortalamasına göre yapılacak.

Kamp boyunca öğrenciler belirlenen kafilelerle farklı tarihlerde Çanakkale’ye gidecek. Yaz dönemi boyunca toplam 8 ayrı kafile halinde organizasyon gerçekleştirilecek.

İlk kafilenin 29 Haziran'da yola çıkması planlanırken, 12 Eylül cumartesi ise kamp sona erecek.

EVRAK VE KATILIM SÜRECİ

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, gerekli belgeleri kamp tarihinden en geç 10 gün önce Gençlik Merkezine teslim etmesi gerekiyor. 18 yaş altı katılımcılardan veli onaylı muvafakatname, 18 yaş üstünden ise taahhütname isteniyor.

Eksik belge sunan veya şartları karşılamayan adayların yerine yedek listeden öğrenci alınacak. Yetkililer, başvuru sürecinde tüm işlemlerin resmi kurallar çerçevesinde yürütüleceğini belirtiyor.

Başvuru linki ve detaylar için tıklayın.

