İran'dan gelen otobüste 1 ton sıvı metamfetamin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 'uyuşturucu madde ticaretinin' önlenmesine yönelik ortak operasyon düzenledi. Ekipler tarafından İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada durdurulan bir yolcu otobüsünde, yapılan aramada 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

