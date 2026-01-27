HABER

İran’dan Hürmüz Boğazı çevresinde askeri tatbikat duyurusu

İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında 27-29 Ocak tarihleri arasında yapılacak askeri atış faaliyetleri nedeniyle NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımlayarak bölgenin hava trafiği için kısıtlı ve tehlikeli olarak değerlendireceğini açıkladı.

İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında yapılacak askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımladı. Yayımlanan duyuruya göre Hürmüz Boğazı hattında 27-29 Ocak tarihleri arasında askeri atış faaliyetleri gerçekleştirilecek. Söz konusu askeri faaliyetlerin, 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içerisinde yapılacağı belirtilirken, tatbikat süresince bölgedeki hava sahasının yer seviyesinden 7 bin 620 metre (25 bin feet) yüksekliğe kadar kısıtlı ve tehlikeli olarak değerlendirileceği kaydedildi. Yetkililer, belirtilen tarihlerde bölgeden geçiş yapacak hava araçlarının NOTAM uyarılarını dikkate alması gerektiğini vurguladı.

ABD DE TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Bölgede gerginlik yükselirken Orta Doğu bölgesindeki askeri yığınağını artıran ABD de gelecek günlerde bir tatbikat gerçekleştirileceğini bildirmişti. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denilmişti.

Tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilmişti. Söz konusu tatbikat, CENTCOM'un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyurulmuştu.

27 Ocak 2026
27 Ocak 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
İran tatbikat Hürmüz Boğazı
