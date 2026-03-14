İran'dan İsrail'e yeni misilleme

İran'dan bugün yapılan 6’ncı misilleme, İsrail'in kuzey bölgelerini hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan füze atıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İran misillemesi nedeniyle İsrail’in kuzeyinde ve işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin çaldığı basına yansıdı.

FÜZELER ENGELLENDİ

Kanal 12 televizyonu, İran'dan atılan füzelerin engellendiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre misillemede ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İran’dan gün içinde atılan bir füze Eylat kentine doğrudan isabet etmiş, vücuduna şarapnel isabet eden iki kişi yaralanmıştı.

Ayrıca İsrail’in orta ve güney kesimlerinde bazı alanlara şarapnel parçaları düşmüştü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

