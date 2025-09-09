HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan İsrail'in Doha'daki saldırısına kınama: "Çirkin bir ihlal"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırıya ilişkin, "Bu suç teşkil eden eylem bütün uluslararası kuralların çirkin bir ihlalidir. Katar'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü tehdit edilmiştir" dedi.

İran'dan İsrail'in Doha'daki saldırısına kınama: "Çirkin bir ihlal"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırıya İran'dan kınama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, "Bu tehlikeli ve suç teşkil eden eylem bütün uluslararası kurallar ve düzenlemelerin çirkin bir ihlalidir. Katar'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü tehdit edilmiştir" dedi.

İran dan İsrail in Doha daki saldırısına kınama: "Çirkin bir ihlal" 1

HEYETTE OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

İsrail'in hedef aldığı görüşmede, Hamas'ın Gazze lideri Khalil al-Hayya'nın yanı sıra Hamas'ın Batı Şeria lideri Zaher Jabarin, Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammad Darwish ve Hamas'ın Yurtdışı Sorumlusu Khaled Mashaal'ın yer aldığı tahmin ediliyor.

İran dan İsrail in Doha daki saldırısına kınama: "Çirkin bir ihlal" 2

"GAZZE'DEKİ ATEŞKES ÖNERİSİ TARTIŞILIYORDU"

Saldırı, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in yurtdışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın İsrail'in ABD'nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti. Hamas'ın üst düzey bir kaynağı ise Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını söyledi.

(İHA)

09 Eylül 2025
09 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu, Doha saldırısına öğle saatlerinde onay vermişNetanyahu, Doha saldırısına öğle saatlerinde onay vermiş
Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı'nı kabul ettiErdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı'nı kabul etti
Anahtar Kelimeler:
Doha İran İsrail Katar saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında inanılmaz an! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi!

Canlı yayında inanılmaz an! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi!

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!

Hamas lideri hedef alındı! İsrail ordusu bu kez Katar'da vurdu

Hamas lideri hedef alındı! İsrail ordusu bu kez Katar'da vurdu

YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı

YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.