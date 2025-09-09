İran'dan İsrail'in Doha'daki saldırısına kınama: "Çirkin bir ihlal"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırıya İran'dan kınama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, "Bu tehlikeli ve suç teşkil eden eylem bütün uluslararası kurallar ve düzenlemelerin çirkin bir ihlalidir. Katar'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü tehdit edilmiştir" dedi.

HEYETTE OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

İsrail'in hedef aldığı görüşmede, Hamas'ın Gazze lideri Khalil al-Hayya'nın yanı sıra Hamas'ın Batı Şeria lideri Zaher Jabarin, Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammad Darwish ve Hamas'ın Yurtdışı Sorumlusu Khaled Mashaal'ın yer aldığı tahmin ediliyor.

"GAZZE'DEKİ ATEŞKES ÖNERİSİ TARTIŞILIYORDU"

Saldırı, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in yurtdışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın İsrail'in ABD'nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti. Hamas'ın üst düzey bir kaynağı ise Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını söyledi.

(İHA)

