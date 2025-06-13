HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan misilleme! Yüzlerce roket fırlatıldı: İsrail ordusunun kalbi vuruldu

İran, İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarını başlattı. Tel Aviv'den dumanlar ve siren sesleri yükseldi. Öte yandan İran'ın iki İsrail savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi. İran, "2 İsrail uçağını düşürdük, 1 pilot esirimiz" dedi.

İran'dan misilleme! Yüzlerce roket fırlatıldı: İsrail ordusunun kalbi vuruldu
Begüm Özkaynak

İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusu, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi. Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülenirken bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

AA-20250613-38270879-38270873-IRAN_ISRAILIN_SALDIRILARINA_KARSILIK_BALISTIK_FUZE_SALDIRILARI_BASLATTI

İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

AA-20250613-38270618-38270614-IRAN_ISRAILE_MISILLEME_SALDIRISI_BASLATTI

7 NOKTAYA İSABET ETTİ!

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA-20250613-38270618-38270616-IRAN_ISRAILE_MISILLEME_SALDIRISI_BASLATTI

İSRAİL GENELİNDE ALARMLAR DEVREDE

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi.

İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

AA-20250613-38270687-38270680-IRAN_ISRAILIN_SALDIRILARINA_KARSILIK_BALISTIK_FUZE_SALDIRILARI_BASLATTI

İRAN: "BİR PİLOT ESİR ALINDI"

Öte yandan İran'ın iki İsrail savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi. İran, 1 pilotun esir alındığını da duyurdu.

AA-20250613-38270858-38270843-IRAN_ISRAILIN_SALDIRILARINA_KARSILIK_BALISTIK_FUZE_SALDIRILARI_BASLATTI

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU

İran'ın saldırıları esnasında İsrail Savunma Bakanlığı'nın da vurulduğu kaydedildi. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da 5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldüManisa'da 5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü
Gazze'nin internet bağlantısı kalmadıGazze'nin internet bağlantısı kalmadı

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şimdi değilse ne zaman" diyerek açıkladı! İsrail'e askeri müdahale çağrısı

"Şimdi değilse ne zaman" diyerek açıkladı! İsrail'e askeri müdahale çağrısı

Transfer bombası patlıyor! Ali Koç devrede…

Transfer bombası patlıyor! Ali Koç devrede…

Macron: "İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz"

Macron: "İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz"

İran, İsrail'i vurmaya başladı

İran, İsrail'i vurmaya başladı

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.