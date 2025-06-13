İran'dan misilleme! Yüzlerce roket fırlatıldı: İsrail ordusunun kalbi vuruldu

İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusu, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi. Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülenirken bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

7 NOKTAYA İSABET ETTİ!

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL GENELİNDE ALARMLAR DEVREDE

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi.

İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

İRAN: "BİR PİLOT ESİR ALINDI"

Öte yandan İran'ın iki İsrail savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi. İran, 1 pilotun esir alındığını da duyurdu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU

İran'ın saldırıları esnasında İsrail Savunma Bakanlığı'nın da vurulduğu kaydedildi. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın vurulduğu anlar pic.twitter.com/UsDuTvcIGF — Mynet (@mynet) June 13, 2025

(AA)