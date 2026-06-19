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İran'dan müzakere çıkışı! Hürmüz iddiaları yalanlandı

Tahran, İran-ABD müzakerelerinin "daha sonraki bir tarihe" ertelendiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi Hürmüz'ün ise kapatılmadığını açıkladı.

İran'dan müzakere çıkışı! Hürmüz iddiaları yalanlandı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

"DAHA SONRAKİ BİR TARİHE ERTELENDİ"

İhtiyaç duyulması halinde arabulucular aracılığıyla gerekli görüşmelerin yapıldığını söyleyen Bekayi, müzakereler için gerekli koşullar oluştuğunda bilgilendirme yapılacağını ve İsviçre'deki görüşmelerin "daha sonraki bir tarihe" ertelendiğini belirtti.

İran dan müzakere çıkışı! Hürmüz iddiaları yalanlandı 1

Bekayi, müzakerelerin başlaması için mutabakat zaptının 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerinin uygulanması ve uygulamanın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, mutabakat zaptının önceden imzalanması nedeniyle İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin aciliyeti olmadığını ifade etti.

HÜRMÜZ İDDİASI YALANLANDI

Bazı basın yayın kuruluşlarında Hürmüz Boğazı’nın tekrar kapatıldığı yönünde iddialar bulunduğunu hatırlatan Bekayi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve İran’ın sağladığı güvenlik önlemleri ile birlikte boğazdan ticari gemi geçişlerinin devam ettiğini söyledi.

İran dan müzakere çıkışı! Hürmüz iddiaları yalanlandı 2

Bekayi ayrıca, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) İran'ın nükleer tesislerini denetlemeye davet ettiğine dair çıkan haberlerin de doğru olmadığını ancak Buşehr Nükleer Santrali gibi şimdiye kadar denetlenen santrallerin denetlenmesinin devam edeceğini ve ülkesinin 60 günlük müzakere süresince nükleer programını koruyacağını dile getirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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