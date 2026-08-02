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Otomobilin çiftlik duvarına çarpıp devrildigi kazada sürücü yaralandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak bir çiftliğin duvarına çarparak devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Otomobilin çiftlik duvarına çarpıp devrildigi kazada sürücü yaralandı

Kaza, Çobanlar-Bolvadin kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. idaresindeki otomobil, Bolvadin istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan bir çiftliğin duvarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü A.U., Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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