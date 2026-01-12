HABER

İran'dan hem savaş hem diyalog çağrısı! Trump'ın uyarısına yanıt geldi

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ülkedeki protestolarla ilgili "Durum tamamen kontrol altında" dedi. İnternet erişiminin yakında yeniden sağlanacağını duyuran Arakçi ayrıca "Savaşa da hazırız diyaloğa da" mesajı verip Trump'ın çıkışına yanıt verdi.

Hazar Gönüllü

Dünyanın gözü İran'da. Ülkedeki kriz günlerdir şiddetlenerek devam ediyor. Dışişleri Bakanı Arakçi protestolarla ilgili açıklama yaptı.

"SAVAŞA DA HAZIRIZ DİYALOĞA DA"

Arakçi protestolara ilişkin "Savaşa da hazırız, diyaloğa da" dedi. Durumun tamamen kontrol altında olduğunu söyleyen Arakçi ülke genelinde internet erişiminin yakında yeniden sağlanacağını da duyurdu.

Arakçi, "Teröristler protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef aldı" dedi.

TRUMP'IN ÇIKIŞINA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran’a yönelik askeri müdahale uyarısı yapmıştı. Arakçi, bu uyarının protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "teröristleri" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini söyledi. Arakçi "Protestolar Trump'ın askeri müdahale imasının ardından kanlı bir hal aldı. Bu da müdahaleye bahane yaratmak için yapıldı" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLERDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 538’E YÜKSELDİ

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere 538 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Kaynak: DHA-AA

