HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan saldırı açıklaması: "Tahran’da 200’den fazla nokta vuruldu"

Tahran Eyalet Valisi Muhammed Sadık Motemedyan, İsrail’in 13 Haziran’dan bu yana Tahran’da 200’den fazla noktayı hedef aldığını açıkladı. Motemedyan saldırılarda 120’den fazla konutun tamamen yıkıldığını ve 500’den fazla yapının hasar gördüğünü açıkladı.

İran'dan saldırı açıklaması: "Tahran’da 200’den fazla nokta vuruldu"

İran’ın Tahran Eyalet Valisi Muhammed Sadık Motemedyan, İsrail’in 13 Haziran’dan bu yana Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili bilgi paylaştı.

AW481899_01

"500'DEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ"

İran basınına konuşan Motemedyan, "Siyonist rejim, son 10 gün içinde Tahran Eyaleti’nde 200’den fazla noktaya saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 120’den fazla konut tamamen yıkıldı, 500’den fazla yapı ise hasar gördü" dedi.

AA-20250618-38316494-38316493-ISRAIL_TAHRANDA_KIZILAY_BINASININ_YAKINLARINA_SALDIRI_DUZENLEDI

YENİ SALDIRI DALGASI AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e yönelik 17'nci saldırı dalgasına ilişkin yapılan açıklamada, "Operasyon, Tel Aviv, Hayfa ve Beerşeba şehirlerindeki askeri üsler, savunma sanayi tesisleri, komuta ve kontrol merkezleri, İsrail'in askeri faaliyetlerini destekleyen şirketler ile Nevatim ve Hatzerim hava üslerine yönelik olarak gerçekleştirildi" denildi.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 8'inci gününde devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Vaad 3" operasyonunun 17'nci saldırı dalgasına ilişkin bildiri yayımladı. Aksa Tufanı Operasyonu'nun başlangıcından bu yana Gazze, Lübnan, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarda rol oynadığı merkezlerin hedef alındığı belirtilen bildiride, operasyonun Tel Aviv, Hayfa ve Beerşeba şehirlerindeki askeri üsler, savunma sanayi tesisleri, komuta ve kontrol merkezleri, İsrail'in askeri faaliyetlerini destekleyen şirketler ile Nevatim ve Hatzerim hava üslerine yönelik olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Bildiride, "Tel Aviv, Hayfa ve Beerşeba şehirlerine yönelik geniş çaplı ve nokta atışlı saldırılar, balistik füze kapasitemizin arttığını ve bu suç rejiminin tamamen cezalandırılıncaya kadar operasyonların süreceğini göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balık tutuyordu! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybettiBalık tutuyordu! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Manisa'da kan donduran cinayet! Kızını boğarak öldürdüManisa'da kan donduran cinayet! Kızını boğarak öldürdü

Anahtar Kelimeler:
Tahran İran İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."

Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."

Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler

Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!

Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!

İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı! Kapatılmasına onay verildi

İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı! Kapatılmasına onay verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.