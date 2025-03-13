HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran’dan tüm dünyaya nükleer meydan okuma: ‘ABD bizi engelleyemez, eğer isteseydik…’

İran’dan tüm dünyaya nükleer meydan okuma: ‘ABD bizi engelleyemez, eğer isteseydik…’

13.03.2025 07:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trump’ın ABD başkanlığına yeniden seçilmesi ile birlikte yapılan açıklamaların da yönü değişti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump’ın İran'la müzakereye hazır olduğu yönündeki çağrılarını dünya kamuoyunu aldatmak için yaptığını öne sürdü. Hamaney, "İstersek nükleer silah üretebiliriz. ABD bizi engelleyemez ancak bunu kendimiz istemiyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'nin askeri tehditlerine de yanıt veren Hamaney, "İran, her türlü saldırıya karşılık verme yeteneğine sahip" dedi.

İran’dan tüm dünyaya nükleer meydan okuma: ‘ABD bizi engelleyemez, eğer isteseydik…’

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ramazan ayı dolayısıyla başkent Tahran’da üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Hamaney, geçen yılki buluşmaya kıyasla bu yıl yaşanan değişimlere dikkat çekti.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'la müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamalarını eleştirerek, "ABD Başkanı'nın İran'la müzakere etmeye hazırız demesi ve müzakereye davet etmesi, dünya kamuoyunu aldatmaktır. Bu, biz müzakere yanlısıyız ve müzakere ve barış istiyoruz ama İran razı değil demektir. İran neden müzakere etmeye razı değil? Kendinize bir bakın" dedi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, Hamas lideri İsmail Haniye ve Yahya Sinvar gibi isimlerin kaybına işaret eden Hamaney, "Bu yıl onlar aramızda değil. Onların yokluğu bizim için büyük bir kayıp, ancak bu durum bizi zayıflatmadı. Bu değerli isimlerin yokluğu üzerinden İran’ın zayıfladığını düşünmek doğru değil. Size güvenle söylüyorum ki, bu kardeşlerimizin yokluğu büyük bir kayıp olsa da bu yıl bazı konularda geçen yıldan daha güçlüyüz. En azından daha zayıf değiliz" ifadelerini kullandı.

2

"İRAN NEDEN MÜZAKERE ETMEYE RAZI DEĞİL?"

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'la müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamalarını eleştirerek, "ABD Başkanı'nın İran'la müzakere etmeye hazırız demesi ve müzakereye davet etmesi, dünya kamuoyunu aldatmaktır. Bu, biz müzakere yanlısıyız ve müzakere ve barış istiyoruz ama İran razı değil demektir. İran neden müzakere etmeye razı değil? Kendinize bir bakın" dedi.

"MÜZAKERE ETMEK KAMUOYUNU ALDATMAKTIR"

Hamaney, geçmişte ABD ile yapılan müzakerelere de değinerek, "Biz oturup yıllarca müzakere ettik. Aynı kişi, müzakere bittikten, tamamlandıktan ve imzalandıktan sonra anlaşmayı masadan kaldırıp yırttı. Anlaşmaya uymayacağını bildiğimiz halde neden müzakere edelim? Dolayısıyla müzakereye davet etmek ve müzakere etmekten bahsetmek kamuoyunu aldatmaktır" ifadelerini kullandı.

3

"İRAN’IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMASI KENDİ TERCİHİDİR"

İran'ın nükleer silah konusundaki tutumuna da değinen Hamaney, ülkesinin isterse nükleer silah sahibi olabileceğini belirterek, "Eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah yapma niyetinde olsaydı ABD bunu engelleyemezdi. İran’ın nükleer silaha sahip olmaması kendi tercihidir" ifadelerini kullandı.

"ABD İLE MÜZAKERE YAPTIRIMLARI KALDIRMAYACAK"

Ülke içinde ABD ile müzakere konusunda sürekli gündeme getirilen tartışmalara da değinen Hamaney, "Bazıları sürekli 'Neden cevap vermiyorsunuz? Neden müzakere etmiyorsunuz? Neden ABD ile oturmuyorsunuz?' diye soruyor. Ancak bu hükümetle yapılacak müzakereler, yaptırımları kaldırmayacak, aksine sorunları daha da artıracak ve yaptırımların düğümünü daha da sıkı hale getirecektir" ifadelerini kullandı.
ABD'nin müzakereler sırasında yeni talepler ve aşırı istekler ortaya koyduğunu belirten Hamaney, "Birkaç gün önce ülke yetkilileri ile yaptığım görüşmede de söyledim. ABD, yeni talepler ve beklentiler ileri sürüyor. Bu durum, sorunları bugün olduğundan daha da büyük hale getirecektir. Dolayısıyla müzakere hiçbir sorunu çözmez, hiçbir düğümü açmaz" dedi.

İRAN, HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞILIK VERME YETENEĞİNE SAHİP

ABD'nin İran'a yönelik askeri güç kullanma tehditlerine yanıt veren Hamaney, "Savaş başlatmak ve tek taraflı darbe vurmak mümkün değil. İran, karşılıklı darbe vurma yeteneğine sahip ve kesinlikle bu darbeyi vuracaktır. ABD'nin askeri güç kullanma tehditleri akıllıca değil. Eğer ABD ve onların destekçileri yanlış bir adım atarlarsa en çok zarar görecek olan onlar olacaktır. Biz savaş peşinde değiliz ancak eğer biri böyle bir adım atarsa bizim tepkimiz kesin ve kararlı olacak. İran, her türlü saldırıya karşılık verme yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı. (İHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Yaşı 1 milyondan fazla: Yeni bir insan türüne aitBilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Yaşı 1 milyondan fazla: Yeni bir insan türüne ait
İstanbul'da özel halk otobüsünden yangın! Alevler kısa sürede büyüdüİstanbul'da özel halk otobüsünden yangın! Alevler kısa sürede büyüdü
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump nükleer silah Ali Hamaney abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eskiden gariban yemeği diye bilinirdi! Şimdi tanesi 480 lira oldu... Ucuzu sağlığa pahalısı cüzdana zarar

Eskiden gariban yemeği diye bilinirdi! Şimdi tanesi 480 lira oldu... Ucuzu sağlığa pahalısı cüzdana zarar

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid dramatik bir şekilde penaltılarda turladı! Ancelotti'den Arda Güler'e büyük ayıp...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid dramatik bir şekilde penaltılarda turladı! Ancelotti'den Arda Güler'e büyük ayıp...

Muazzez Abacı'nın eski eşi cezaevinde ölü bulundu!

Muazzez Abacı'nın eski eşi cezaevinde ölü bulundu!

Kokmuş et ve bozuk tavuk satan kasaptan 'pes' dedirten savunma! Belediye Başkanı o görüntüleri paylaştı

Kokmuş et ve bozuk tavuk satan kasaptan 'pes' dedirten savunma! Belediye Başkanı o görüntüleri paylaştı

Putin askeri kamuflajı giydi! Savaşın kritik bölgesinden dünyaya böyle mesaj verdi

Putin askeri kamuflajı giydi! Savaşın kritik bölgesinden dünyaya böyle mesaj verdi

Ekrem İmamoğlu "Yeni öğrendik" diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu "Yeni öğrendik" diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.