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İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı! Video paylaştılar... Detaylar çok dikkat çekici

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Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in sabaha karşı İran'a yönelik başlattığı saldırılar gün içinde de devam etti. Saldırıda çok sayıda İranlı üst düzey isim hayatını kaybederken onlarca sivil de öldü. Saldırıların ardından İsrail'e karşılık vermek için 100'den fazla drone kaldıran İran'da dikkat çeken bir video paylaşıldı. Devrim Muhafızları, kum saati ve saldırı görüntüleri içeren bir video yayınladı.

İsrail'in, İran'a yönelik başlatığı saldırılar Orta Doğu'da gerilimi artırdı. Sabah karşı yapılan ilk saldırının ardından gün içinde de İsrail, İran'ı hedef aldı.

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EN AZ 20 ÜST DÜZEY İRANLI ÖLDÜ

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında aralarında Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin de bulunduğu en az 20 üst düzey İranlı komutanın öldüğünü belirtti.

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İRAN İNTİKAM BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

Ayrıca, yapılan saldırılarda onlarca sivil öldü. Bölgede çok sayıda da yaralı var. İran'ın, İsrail'in yaptığı saldırılara nasıl karşılık vereceği merak konusu olurken, intikam anlamı taşıyan kırmızı bayrak bugün göndere çekildi.

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DİKKAT ÇEKEN VİDEO: "ÜZERİNİZE KARTAL GİBİ İNECEĞİZ"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları dikkat çeken bir video yayınladı. Yayınlanan videoda İran'ın İsrail'e yönelik saldırı yaptığı ve füze yağdırdığı görüldü. Ayrıca yapılan açıklamada, "Bizi bekleyin. Üzerinize kartal gibi ineceğiz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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