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İran Dini Lideri Hamaney’den İsrail’e füze saldırısı sonrası videolu mesaj: "Çaresiz kalacaksınız"

İran ile İsrail arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail'in akşam saatlerindeki ilk saldırısına İran balistik füzelerle yanıt verdi. Gece saatlerinde ise İsrail, Tahran ve çevresini yeniden hedef aldı. Orta Doğu'da dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından füze görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak, İbranice ve Farsça "Çaresiz kalacaksınız" mesajı verdi.

İran Dini Lideri Hamaney’den İsrail’e füze saldırısı sonrası videolu mesaj: "Çaresiz kalacaksınız"

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"ÇARESİZ KALACAKSINIZ"

Videoda, İran’dan fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Hamaney, paylaşımında hem İbranice hem de Farsça olarak "Çaresiz kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

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İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

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İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 41 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı. (İHA-AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Ali Hamaney
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