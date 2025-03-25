HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile dolaylı müzakerelere açığız

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile dolaylı müzakerelere açığız

25.03.2025 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik politikasını düzeltmediği sürece ülkesinin ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğini ancak ‘dolaylı müzakerelerin yolunun açık olduğunu’ belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile dolaylı müzakerelere açığız

Tahran'da Kızılay Derneği'nin düzenlediği toplantıda gazetecilere konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetiminin ‘azami baskı’ kampanyasını ve İran'a yönelik tehditlerini eleştirerek bu eylemlerin İran'ın ABD ile ‘tavırlarında köklü bir değişiklik’ olmadığı sürece müzakere etmesini imkansız hale getirdiğini ifade etti.

Arakçi ayrıca, doğrudan müzakerelerin masadan kalktığını ancak İran'ın dolaylı müzakerelere açık olduğunu ve mesajlarını bu kanallar aracılığıyla ileteceğini belirtti.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Cezaevinden villaya kaçtı! Bir ilin konuştuğu katil böyle yakalandıCezaevinden villaya kaçtı! Bir ilin konuştuğu katil böyle yakalandı
Köprüde motosikletli polisler kaza yaptı!Köprüde motosikletli polisler kaza yaptı!
Anahtar Kelimeler:
İran abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepki

İmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepki

Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu

Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu

Emeklilere fiyatını 1 TL yaptı! Israr etseler de daha fazlasını almadı

Emeklilere fiyatını 1 TL yaptı! Israr etseler de daha fazlasını almadı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı! Gündem: Kongre soruşturması

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı! Gündem: Kongre soruşturması

İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.