İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "ABD’nin güvenlik şemsiyesi deliklerle dolu"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelerin Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermesine yönelik çağrısının ardından yaptığı açıklamada, "ABD’nin övülerek anlatılan güvenlik şemsiyesinin aslında deliklerle dolu olduğu ortaya çıktı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için diğer ülkelerin bölgeye savaş gemileri göndermesine yönelik açıklamalarının ardından Washington yönetimini eleştirdi. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’nin övülerek anlatılan güvenlik şemsiyesinin aslında deliklerle dolu olduğu ve sorunları caydırmak yerine adeta davet ettiği ortaya çıktı" dedi.

ARAKÇİ: "ABD, ÇİN’DEN BİLE YARDIM DİLENİYOR"

Trump’ın Çin dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin çağrıya destek vermesini beklediği yönündeki açıklamasına da değinen Arakçi, "ABD şimdi Hürmüz Boğazı’nı güvenli hale getirmek için başkalarından, hatta Çin’den bile yardım dileniyor. İran, kardeş komşu ülkeleri, özellikle tek kaygıları İsrail olan yabancı saldırganları topraklarından çıkarmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN ULUSLARARASI KOALİSYON ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için birçok ülkenin ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri göndereceğini söylemişti. Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerin bu girişime destek vermesini beklediğini belirten Trump, ABD’nin de İran’a karşı askeri operasyonlarını sürdüreceğini ve Hürmüz Boğazı’nı "yeniden açacaklarını" söylemişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

