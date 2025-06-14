HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefonda görüştüğü belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefonda görüştüğü belirtildi. Arakçi’nin görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili son duruma ilişkin bilgi verdiği ve Guterres’ten BM'nin uluslararası barış ile güvenliği koruma sorumluluklarını yerine getirmesi için acil eylem çağrısında bulunduğu aktarıldı.

İRAN'IN EGEMENLİĞİ İLE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ

Görüşmede, İsrail’in saldırganlığına karşı BM'nin acil bir yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan Arakçi, saldırıların bağımsız bir BM üye devleti olarak İran'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğini ve açık bir saldırganlık eylemi olduğunu ifade etti.

bcee3850-hdzxhpprfzi6hw61j1meekBM Genel Sekreteri Guterres

BM Genel Sekreteri Guterres’in ise görüşmede, İsrail saldırganlığından duyduğu üzüntüyü dile getirdiği kaydedilerek, İran'a yönelik saldırıları, özellikle de İran ve ABD arasındaki görüşmelerin devam ettiği bir zamanda nükleer tesislere yapılan saldırıları kınadığı belirtildi. Açıklamada Guterres’in, bölgedeki gerginliği azaltmak ve barışı ile istikrarı yeniden sağlamak için BM mekanizmalarını kullanma taahhüdünde bulunduğu da aktarıldı.

(DHA)

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mynet sordu, yetkililer yanıtladı: “Hareketlilik yok” İran’dan Türkiye’ye göç dalgası paylaşımlarına “Kin ve Nefret” soruşturması!Mynet sordu, yetkililer yanıtladı: “Hareketlilik yok” İran’dan Türkiye’ye göç dalgası paylaşımlarına “Kin ve Nefret” soruşturması!
Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıGaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail birleşmiş milletler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

Fernando Muslera Arjantin kulübüyle imzaladı...

Fernando Muslera Arjantin kulübüyle imzaladı...

Napoli'nin yıldız oyuncusu İstanbul'a doğru yola çıktı...

Napoli'nin yıldız oyuncusu İstanbul'a doğru yola çıktı...

Ve korkulan oldu! Atom Enerjisi Kurumu duyurdu: "İran'da nükleer sızıntı var"

Ve korkulan oldu! Atom Enerjisi Kurumu duyurdu: "İran'da nükleer sızıntı var"

İran'dan misilleme! Yüzlerce roket fırlatıldı: İsrail ordusunun kalbi vuruldu: "İki İsrail uçağı düşürüldü"

İran'dan misilleme! Yüzlerce roket fırlatıldı: İsrail ordusunun kalbi vuruldu: "İki İsrail uçağı düşürüldü"

"Şimdi değilse ne zaman" diyerek açıkladı! İsrail'e askeri müdahale çağrısı

"Şimdi değilse ne zaman" diyerek açıkladı! İsrail'e askeri müdahale çağrısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.