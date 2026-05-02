İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Garibabadi: "Top ABD'nin sahasında"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifin Pakistan aracılığıyla ABD’ye iletildiğini belirterek, "Top artık çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yabancı ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede, İran’ın ülkesine ve halkına yönelik her türlü saldırıyı bertaraf etmeye hazır olduğunu vurgulayan Garibabadi, ülkesinin aynı zamanda mevcut sorunların çözümünde ulusal çıkarlara dayalı diplomasiye inandığını ve bu doğrultuda üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

"TOP ARTIK ABD’NİN SAHASINDA"

İran’ın savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik son teklifini, ABD’ye iletilmek üzere arabulucu olarak Pakistan’a sunduğunu belirten Garibabadi, "Artık top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında. İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini sağlama amacıyla her iki yol için de hazırdır ve her durumda, ABD’ye ve bu ülkenin diplomasi sürecindeki samimiyetine yönelik kötümserliğini ve güvensizliğini her zaman koruyacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Müzakere İran abd
