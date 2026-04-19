İran elindeki kozu bırakmıyor: Hürmüz Boğazı alev alev!

ABD/İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaştaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir krize dönüştü. ABD’nin uyguladığı deniz ablukasına karşı İran’dan peş peşe sert açıklamalar gelirken Tahran yönetimi boğazı yeniden kapatma kartını masaya sürdü. İran cephesinden “Biz geçemiyorsak başkaları da geçemez” resti yükselirken boğazdaki silahlı saldırı iddiaları uluslararası gerilimi daha da tırmandırdı. Hindistan, petrol tankerlerinin hedef alınmasının ardından İran’ın Yeni Delhi Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı.

İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN BİZ GEÇEMİYORSAK BAŞKALARI DA GEÇEMEZ

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı ekseninde yaşanan son gelişmelere ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına dair değerlendirmelerde bulundu. Washington yönetiminin abluka kararını düşüncesizce atılmış bir adım olarak nitelendiren Kalibaf, “Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkalarının da geçmesinin imkanı yoktur” ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgedeki kısıtlamalarının sürdüğüne dikkat çeken Kalibaf, şu an boğazda herhangi bir deniz trafiği gerçekleşiyorsa bunun tamamen İran'ın bölgedeki hakimiyetinden kaynaklandığını öne sürdü. Kalibaf, ABD'nin söz konusu ablukayı kaldırmaması durumunda, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin kesin surette kısıtlanacağını vurguladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir anekdot da aktaran Kalibaf, toplantılarda ABD heyetine yaptıkları uyarıyı anlattı. Amerikan mayın tarama gemilerinin bulundukları konumdan biraz daha ileriye hareket etmeleri halinde tereddütsüz ateş açacaklarını ABD heyetine kesin bir dille ilettiklerini belirten Kalibaf, bu uyarının ardından karşı tarafın geri dönüş emri vermek için 15 dakikalık süre talep ettiğini ve akabinde gemilere geri çekilme talimatı verdiğini sözlerine ekledi.

"ABLUKA KALDIRILANA KADAR HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI KALACAK"

İran devlet televizyonu üzerinden yayınlanan duyuruda ise Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgedeki deniz trafiğine ilişkin yeni uyarıları paylaşıldı. Açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde demirlemiş durumdaki tüm gemilere, bulundukları konumları kesinlikle terk etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Önceki gün kısıtlı sayıda geminin geçişine kontrollü olarak izin verildiği hatırlatılan açıklamada, Washington yönetiminin İran limanlarına ve gemilerine yönelik deniz ablukasını sürdürdüğü kaydedildi. ABD'nin bu kısıtlayıcı tutumuyla mevcut ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği ifade edilirken, uygulanan abluka tamamen sona erene dek Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine kapalı kalacağının altı çizildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, söz konusu sularda demirli gemilerin yerinden hareket etmesi veya boğaza doğru seyretmesi durumunda, bu adımın düşmanla iş birliği olarak değerlendirileceğini ve ihlal yapan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.

ABD: "ABLUKA, İRAN’IN DENİZ YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TÜM TİCARETİ TAMAMEN DURDURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Güdümlü füze destroyeri USS Pinckney (DDG-91), abluka operasyonlarını desteklemek üzere bölge sularında devriye görevini sürdürüyor. Uygulanan abluka, İran’ın deniz yoluyla gerçekleştirdiği tüm ticareti tamamen durdurmuş durumda" denildi.

CENTCOM’dan yapılan ayrı bir açıklamada ise "Amfibi çıkarma gemisi USS Rushmore’da (LSD-47) görevli denizciler ve deniz piyadeleri, Arap Denizi’nde abluka operasyonları yürütüyor" ifadeleriyle ABD Donanması’nın bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğü vurgulandı.

HİNDİSTAN, HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ GEMİ SALDIRILARI ARDINDAN İRAN BÜYÜKELÇİSİNİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Hindistan hükümeti, İran’ın yeniden gemi geçişlerine kapattığı Hürmüz Boğazı’nda silahlı saldırıya uğrayan iki geminin petrol taşıyan Hindistan bandralı tankerler olduğunu açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, saldırı ardından İran’ın Hindistan Büyükelçisi Muhammed Fathali’nin bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Görüşmede, Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vikram Misri’nin Büyükelçi Fathali’ye Hindistan’ın gemilere yönelik saldırıya ilişkin "derin endişesini" ilettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre Misri, Hindistan’ın ticari gemilerin ve denizcilerin güvenliğine verdiği önemin altını çizerek, İran’ın daha önce Hindistan’a yol alan bazı gemilerin güvenli geçişini kolaylaştırdığını hatırlattı. Ticari gemilere ateş açılması gibi ciddi bir olayla ilgili endişelerinin altını yeniden çizen Hint yetkili, büyükelçiden Hindistan’ın görüşlerini İran makamlarına iletmesini ve Hindistan’a doğru yol alan gemilerin Boğaz’dan geçişini kolaylaştırma sürecinin en kısa sürede yeniden başlatılmasını talep etti.

Bakanlık açıklamasında, İran büyükelçisinin söz konusu endişeleri kendi makamlarına ileteceğini bildirdiği aktarıldı.

Çeşitli kaynaklar, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan en az 2 ticari gemiye ateş açtığını iddia etmişti. DMO, saatler önce yaptığı açıklamada, ABD’nin devam eden ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine yeniden kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: DHA, İHA