HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi’den pasif savunma mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, “Kritik altyapıların ve varlıkların pasif savunma tedbirleri kapsamında korunması zaruridir.” dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi’den pasif savunma mesajı

Abdullahi, İran lideri Mücteba Hamaney ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından pasif savunmaya ilişkin mesajlar verdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından çıkarılan derslerin pasif savunmanın önemini ortaya koyduğunu dile getiren Abdullahi, “Savaş ve kriz durumlarında kritik altyapıların ve varlıkların pasif savunma tedbirleri kapsamında korunması zaruridir.” ifadelerini kullandı.

İran Pasif Savunma Teşkilatı ülkede Genelkurmay Başkanlığına bağlı bir kuruluş olarak görev yapıyor.

Pasif Savunma Daimi Komitesi’nin aldığı kararlar, Genelkurmay Başkanlığınca onaylanmasının ardından tüm askeri, sivil, kamu ve yarı kamu kuruluşları için bağlayıcı hale geliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildiAntalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildi
Acıpayam’da çıkan ev yangınında büyük hasar oluştuAcıpayam’da çıkan ev yangınında büyük hasar oluştu

Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Elektrik desteğinde yeni eşik! 820 TL'yi aşanlar dikkat

Elektrik desteğinde yeni eşik! 820 TL'yi aşanlar dikkat

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.