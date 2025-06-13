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İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti"

İsrail’in askeri ve nükleer tesislerine düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarına sert tepki gösteren İran, bu eylemleri "savaş ilanı" olarak nitelendirdi. İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Reuters'a konuşan iki kaynak, İsrail'in İran'a saldırısında, aralarında Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade'nin de bulunduğu en az 20 üst düzey İranlı komutanın öldüğünü açıkladı.

İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti"
Cansu Akalp

İran, İsrail’in nükleer ve askeri tesislerini hedef alan hava saldırılarını "savaş ilanı" olarak niteledi. Tahran yönetimi, peş peşe yapılan saldırılar sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM’ye gönderdiği mektupta, saldırının boyutlarına dikkat çekti.

İsrail ordusu ise gece saatlerinde 200 savaş uçağıyla 100’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Bu operasyonlarda İran’ın hava savunma sistemlerinin büyük bölümü imha edilirken, nükleer tesislerden biri hedef alındı ve üst düzey komutanların öldürüldüğü duyuruldu.

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, İran devlet basını, İsrail'in başkent Tahran'a saldırılarında beş sivilin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran devlet televizyonu ise ülke çapında can kaybını beş, yaralı sayısını 50 olarak aktardı.

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ALTI NÜKLEER BİLİM İNSANI HAYATINI KAYBETTİ!

İsrail'in İran çapında düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İran'ın Tesnim haber ajansı, ölen bilim insanlarının isimlerini Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi olarak açıkladı.

20 ÜST DÜZEY İRANLI KOMUTAN HAYATINI KAYBETTİ!

İsrail’in İran’a dün gece düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İran basını, İsrail'in Tebriz'e yeni saldırılar düzenlediğini aktardı.

Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, İsrail saldırısında, aralarında Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade'nin de bulunduğu en az 20 üst düzey İranlı komutanın öldüğünü açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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