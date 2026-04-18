Trump 'gerekirse bombalayacağız' demişti! İran resti gördü el arttırdı: Hürmüz Boğazı kapatıldı!

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump bu sabah saatlerinde yaptığı değerlendirmede İran'a yönelik ablukalarının devam ettiğini açıklamıştı. Trump bu açıklamasına Tahran'a çok sert bir tehdit daha ekleyerek, "maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız." demişti. Tahran'dan Trump'ın bu adımına rest geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran, ABD Başkanı Trump'ın bu tavrına rest çekti. Tahran, ABD ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu.

TRUMP: 'LÜBNAN'A YARDIMCI OLACAĞIZ'

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, İran ile anlaşmanın Lübnan'da ateşkese bağlı olup olmadığına yönelik sorusuna, Trump, "Gerçekte birbirine bağlı değiller ancak psikolojik olarak bağlantılı olduklarını söyleyebiliriz. Lübnan'a yardımcı olacağız." yanıtını verdi.

"YENİDEN BOMBALAYACAĞIZ"

Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması hususunda ise "İran'a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD'ye getireceğiz. Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı şekilde yapacağız, çok da dostane olmayan bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya varılmaması durumunda İran ile ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine ise Trump, "Belki bunu uzatmam ancak (Hürmüz'de) ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız." dedi.

İRAN'DAN ABLUKA AÇIKLAMASI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, geçiş düzenlemelerinin sosyal medyada değil sahada belirlendiğini söyledi. ABD’nin ablukası sürerse boğazın açık kalmayacağını vurgulamıştı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, "ABD, İran'a giden ve İran'dan gelen gemiler için tam seyrüsefer serbestisini sağlamadığı sürece Hürmüz, İran'ın sıkı kontrolü altında kalmaya devam edecektir" açıklamasında bulunmuştu.