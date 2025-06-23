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İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası MSB'den açıklama! "Bölgedeki birliklerimizde olumsuz bir durum yok"

MSB, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası MSB'den açıklama! "Bölgedeki birliklerimizde olumsuz bir durum yok"
Recep Demircan

İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik füzeli saldırısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

23 Haziran 2025
23 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
İran abd msb
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